Marano, richiesta rifiuti d’oro: iniziano gli interrogatori del gip per i dipendenti comunali coinvolti

Giornata di interrogatori in Procura per gli indagati dell’inchiesta rifiuti d’oro. Tra i maranesi coinvolti, oggi toccherà al dipendente comunale Domenico Abbatiello, per il quale la Procura ha chiesto la misura degli arresti domiciliari. Il giorno 11, invece, a Vittorio Iorio e sempre l’11 all’ex assistente rup dell’ufficio igiene urbana, Giovanni Paragliola. Anche per Iorio è stata chiesta la misura dei domiciliari. Tra gli indagati, senza richiesta di misura cautelare, figurano anche Michele Del Prete e Giuseppe D’Avino. Indagato anche Antonio Tamburelli, dipendente dell’isola ecologica.













