Al Teatro Alfieri di Marano il secondo appuntamento della rassegna: “Una nuova speranza” con: “In zona Cesarini” e “Sotto Coperta”

Dopo il successo della prima serata, nuovo appuntamento per la kermesse: “Una

nuova speranza” ideato da NaNo Film con il contributo della Film Commission

Regione Campania e il patrocinio del Comune di Marano. Il 13 novembre a partire

dalle ore 20:00 ci sarà la trasmissione di: “In zona Cesarini” e “Sotto coperta”.

Quest’ultimo, un film che vede al suo interno la presenza di nomi importanti del

panorama del cinema come: Antonio Folletto (Premio Ferzetti Miglior Attore

Protagonista al Bif&st Bari International Film Festival 2024) e Maria Pia Calzone,

insieme a un cast straordinario che include Antonella Morea, Gianluca Di Gennaro,

Lucianna de Falco, Angelo Orlando, Christian Giroso, Ernesto Lama, Simone Borrelli,

e molti altri.

SottoCoperta è una favola contemporanea, una commedia agrodolce che,

attraverso un romanticismo magico e una sottile ironia, esplora temi attuali come la

solitudine, l’accettazione di sé e la complicità silenziosa tra due anime. Diretto da

Simona Cocozza, regista e documentarista affermata, questo film d’esordio nel

lungometraggio di finzione è un’ode all’importanza delle piccole cose e delle

connessioni umane, raccontata con il giusto tocco di leggerezza.

Al centro della storia vi è il fenomeno delle StayCation, o “vacanze talpa”: una

pratica nata dalla crisi del 2008, quando molti, impossibilitati a partire, iniziarono a

simulare sui social media vacanze mai avvenute, spinti dalla pressione sociale di

apparire felici e realizzati a ogni costo. È quello che fa Fiorenzo, interpretato da

Antonio Folletto, un giovane timido e impacciato, frustrato da un lavoro che non lo

valorizza. Abile nella realizzazione di origami, Fiorenzo decide di trasformare il suo

salotto in una spiaggia tropicale e di far credere a tutti di essere in vacanza a Santo

Domingo. Sarà Matrona (Maria Pia Calzone), una donna molto più grande di lui, con

un passato complesso e un carattere esuberante, a sostenere la sua farsa e ad

aiutarlo a uscire dal suo guscio.

La regista Simona Cocozza, nota per i suoi lavori di documentario come Oltre

l’arcobaleno (RAI3) e per aver diretto episodi della serie televisiva Sconosciuti e della

recente Donne di Campania (RAIStoria), dimostra una sensibilità unica nel

raccontare la quotidianità delle “anime invisibili”, regalando una prospettiva inedita

sulle fragilità dell’essere umano.

SottoCoperta è un film dalla profonda autenticità, che con pochi mezzi e una grande

intuizione ci mostra la tenerezza e la magia dell’incontro tra due solitudini che, pur

partendo da mondi opposti, trovano un punto di contatto.

Colori pastello, sabbia sparsa in salotto e una carica di ironia e malinconia:

SottoCoperta promette di divertire, emozionare e far riflettere il pubblico su quanto

spesso le apparenze siano lontane dalla realtà.

L’ingresso è fino a esaurimento posti ma gratuito e con prenotazione scrivendo al

seguente indirizzo mail: nanofilmplus@gmail.com

In sala saranno presenti anche gli attori: Antonella Morea, Ernesto Lama e Christian

Giroso. La stampa e tutti gli organi sono invitati ad assistere alle proiezioni dei film e

a intervistare i protagonisti.













