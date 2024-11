POZZUOLI, ARRIVA NELLE SCUOLE “ENERGIA AL CUBO”

166 Visite

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’IMPORTANZA DEL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI BATTERIE (RB)

L’iniziativa di Erion Energy “Energia al Cubo” è rivolta alle scuole primarie con il patrocinio del Comune di Pozzuoli e realizzata in collaborazione con, De Vizia Transfer S.p.A.

Pozzuoli, 07 novembre – È arrivata anche negli istituti scolastici del Comune di Pozzuoli “Energia al Cubo”, l’iniziativa promossa da Erion Energy, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Batterie (RB), De Vizia Transfer S.p.A.e dal Comune di Pozzuoli, per sensibilizzare gli adulti di domani sull’importanza del corretto conferimento e del riciclo batterie esauste.

Il progetto, che prende il via oggi, prevede un ciclo di incontri formativi che si svilupperà nei mesi di novembre e dicembre nelle classi degli istituti primari aderenti, nel corso dei quali esperti del settore spiegheranno ai piccoli studenti l’importanza di una corretta raccolta differenziata dei Rifiuti di Batterie portatili. La campagna, infatti, ha tra i suoi obiettivi quello di incrementare la raccolta di questa tipologia di rifiuto che, per sua composizione, se non gestita correttamente, rappresenta un potenziale danno per l’ambiente.

Ad ogni bambino verranno consegnati dei quaderni didattici, progettati per insegnare in modo ludico i principi dell’economia circolare, ed una scatolina gialla per raccogliere tutte le piccole batterie esauste trovate in casa (come quelle abbandonate nei cassetti, ad esempio) per poi portarle a scuola. Grazie al patrocinio del Comune di Pozzuoli e alla collaborazione con De Vizia Transfer S.p.A., all’interno di ogni plesso scolastico, infatti, verranno posizionate colonnine per la raccolta che rimarranno a disposizione dei bambini e delle loro famiglie, anche dopo la conclusione della campagna, prevista per il mese di gennaio.

Non solo, a questa opportunità di raccolta straordinaria è, inoltre, associato un concorso che coinvolge tutti gli istituti partecipanti e che prevede l’assegnazione di un premio sotto forma di buoni, da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico, alle tre scuole che avranno raccolto il maggior quantitativo, in peso, di batterie. La cerimonia conclusiva di premiazione si terrà a Pozzuoli a febbraio 2025.

Energia al Cubo, progetto avviato nel 2022 per iniziativa di Erion Energy, nasce dalla volontà del Consorzio di sensibilizzare i cittadini e incrementare la raccolta delle batterie, rifiuti che ognuno di noi ha nelle proprie case e che, proprio per le piccole dimensioni, finiscono spesso abbandonati nei cassetti. Lo scorso anno l’iniziativa ha coinvolto 20 Comuni in tutto il territorio italiano, registrando, in soli tre mesi, una raccolta di 7.432 kg di rifiuti di batterie, con un risparmio complessivo di quasi 4.000 kg di CO 2 .

“Ogni piccolo gesto, persino la gestione di oggetti di piccole dimensioni come le batterie esauste, può avere un impatto significativo sull’ambiente. Coinvolgere direttamente le nuove generazioni è essenziale se vogliamo garantire un futuro più sostenibile alle generazioni di domani, – afferma Laura Castelli, Direttore Generale di Erion Energy. – Erion Energy considera il progetto Energia al Cubo una leva fondamentale per promuovere la consapevolezza ambientale e il corretto riciclo, instaurando un dialogo diretto con i cittadini a partire proprio dai più piccoli: non è mai troppo presto per iniziare a parlare di sostenibilità.”

“Le nuove generazioni mostrano, per fortuna, una sensibilità particolare per le tematiche ambientali. Nonostante questo, dobbiamo continuare a lavorare, tutti insieme, affinché l’attenzione per il riciclo, il risparmio di risorse energetiche e, in generale, l’adozione di comportamenti virtuosi diventino naturali. Dobbiamo mettere in campo tutte le nostre competenze per promuovere la sostenibilità e garantire ai nostri figli e ai nostri nipoti un mondo sempre più green”, sottolinea Gigi Manzoni, Sindaco di Pozzuoli.

Erion Energy è il Consorzio, senza scopo di lucro, costituito dai e per i Produttori di pile e accumulatori per assolvere in modo sicuro, conveniente e ambientalmente sostenibile agli adempimenti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per il fine vita dei loro prodotti. Il Consorzio si impegna a sostenere un modello economico circolare in cui anche i Rifiuti di Batterie possano essere identificati non come scarti, ma come risorse. Erion Energy fa parte di Erion, Sistema multi-consortile no profit di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia che rappresenta attualmente oltre 2.500 aziende e ne garantisce l’impegno verso l’ambiente, l’economia circolare, la ricerca e l’innovazione tecnologica.

