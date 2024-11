A Merano i grandi vini della Campania: VILLA MATILDE AVALLONE protagonista

134 Visite

La Kurhaus del comune altotesino di Merano (nella provincia autonoma di Bolzano) ospita la 33esima edizione del Merano WineFestival, uno dei più prestigiosi eventi enogastronomici d’Europa: protagonisti di questa edizione della kermesse saranno i grandi vini della Campania Felix, i vini della maison vitivinicola Villa Matilde Avallone.

L’azienda campana sarà presente alla kermesse di Merano da SABATO 9 NOVEMBRE a LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024 negli spazi del Pavillon della Kurhaus meranese, alla postazione/tavolo numero 236.

Il festival, firmato da Gourmet’s International, prevede un programma all’insegna della degustazione delle specialità e delle novità del settore wine e food d’eccellenza. La kermesse, in programma dall’8 al 12 novembre, permetterà di assistere a intensi dialoghi, a premiazioni e a confronti tra produttori, esperti e appassionati del panorama vitivinicolo e culinario.

Ecco i vini della maison Villa Matilde Avallone che saranno presentati nel corso della tre-giorni altoatesina: Vigna Camarato (annate 2006 e 2018), Vigna Caracci (annate 2008, 2018, 2019, 2020), Falerno Bianco (2023) e Mata Bianco.

Inoltre, venerdì 8 novembre – giornata d’apertura della kermesse – sempre a Merano, verranno premiati, con la Corona consegnata dalla prestigiosa guida Vinibuoni d’Italia, il Vigna Caracci (2020) e il Mata Bianco.

La storica azienda vitivinicola Villa Matilde Avallone è da sempre simbolo di prestigio in Campania, nell’Italia meridionale e nel bacino del Mediterraneo, in particolar modo per il suo Falerno dalla storia leggendaria. L’azienda – che ha sede nell’Alto Casertano – festeggerà nel 2025 un duplice ‘compleanno’: il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione, avvenuta nel 1965, e il centesimo anniversario dalla nascita del suo fondatore, l’avvocato Francesco Paolo Avallone, nato nel marzo del 1925.

