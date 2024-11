POGGIOMARINO. Il Riesame conferma, il vice sindaco Belcuore resta ai domiciliari: è indagato insieme al primo cittadino per voto di scambio politico – mafioso

243 Visite

Erano finiti ai domiciliari il sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga e il vice sindaco Luigi Belcuore nell’ambito di una inchiesta della Procura di Napoli per voto di scambio politico-mafioso; oggi il Tribunale del Riesame di Napoli si è espresso e ha confermato la misura di custodia cautelare a carico del vice sindaco Belcuore.

Le elezioni su cui carabinieri e Procura di Napoli hanno indagato sono le amministrative del 20 e 21 settembre 2020.

In quell’occasione, è la prospettazione degli inquirenti, il clan capeggiato da Giugliano si sarebbe adoperato per far eleggere sindaco Falanga “esautorando potenziali candidati” avversari, facendo confluire i voti degli affiliati e imponendo “sulla cittadinanza locale delle condizioni d’intimidazione e di assoggettamento”.













