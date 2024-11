La voce dei cittadini. Marano, commemorazione dei defunti con mezzi pesanti nel parcheggio e ancora la strada chiusa. “Possibile che non interessi a nessuno?”

188 Visite

Gentile Direttore, siamo giunti alla terza ricorrenza dei defunti e abbiamo ancora via Vallesana chiusa, le conseguenze ormai evito di menzionarle, ma nella strada chiusa per motivi di sicurezza, rischio di crollo, sostano le auto dei residenti. E, niente, ma tutto è così surreale. Nessuno che prenda un’iniziativa, nessuno che si chieda il perché di questo ed altri scempi.

Miriam

Buongiorno, oggi come gran parte dei maranesi, mi sono recata al cimitero. Come annunciato dal Sindaco, effettivamente, ci sono stati cambiamenti positivi. Mentre all’interno c’è stato un restyling, nell’aria parcheggio, con strisce bianche, uniche nella zona, sostavano mezzi pesanti da lavoro. Nei giorni passati, per avviare i lavori all’interno del cimitero sono passati consiglieri, responsabili ufficio tecnico, vigili e lo stesso Sindaco, che ha fatto un bel video sui suoi canali social, ma nessuno si è posto la domanda:

Come è possibile che su un’area di sosta per auto ci sono questi automezzi? Mi chiedo forse sono stati autorizzati con una delibera del Comune? Lei come direttore di una testata giornalistica del territorio ne è a conoscenza? Grazie, se riesce a risolvere questa mia curiosità.

Luisa













