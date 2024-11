GIUGLIANO, INCHIESTA IGIENE URBANA. PIROZZI ANCORA AL SUO POSTO. QUAL E’ LA STRATEGIA DEL SINDACO? LA PREFETTURA INTANTO NICCHIA

300 Visite

Il Sindaco di Giugliano in Campania, Nicola PIROZZI, avrebbe commesso atti contrari ai doveri d’ufficio a vantaggio della società Teknoservice srl. E’ quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Napoli Nord che ha portato all’emissione di 25 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti indagati “eccellenti”, in particolare nei confronti dei vertici della Teknoservice, dell’ex consigliere di minoranza Antonio Poziello (dimessosi ieri), Luigi Grimaldi, ex assessore all’igiene urbana, Luigi Vitiello (fratello della consigliera Maria Vitiello) e altri.

Al Sindaco PIROZZI di Giugliano si contesta anche, tra gli altri, il reato di corruzione per l’esercizio della funzione in relazione all’affidamento extra appalto del servizio di pulizia al campo ROM di Giugliano per l’importo di circa tre milioni di euro, che era già stato destinato alla Teckoservice nell’ambito di accordi corruttivi più ampi siglati tra PIROZZI ed i vertici BENEDETTO e SPACONE.

Ma ora quello che chi chiediamo è perché PIROZZI non si è ancora dimesso, pur sapendo di rischiare il carcere? Ha qualche asso nella manica o sta ancora valutando assieme ai suoi legali visto che l’interrogatorio preventivo si terrà a fine novembre. E i partiti di coalizione a Giugliano perché non si esprimono e non dicono nulla su questa assurda vicenda? Il Movimento 5 Stelle giustizialista per eccellenza non ha espresso una sola parola. Come sempre si perseguono battaglie a fasi alterne. Contro il nemico politico si dice peste e corna e contro l’alleato si tace. Tra l’altro per un altro filone d’inchiesta risulta anche indagato un loro consigliere di maggioranza, Salvatore Pezzella, il quale aveva persino denunciato la presenza di mele marce.

La minoranza, con molta calma, starebbe valutando di presentare una mozione di sfiducia al Sindaco, ma 17 firme sono tante e non c’è certezza che tutti siano d’accordo.

E ora il Prefetto di Napoli, Michele di Bari che fa? Continua a prendere tempo? Quando invierà una commissione d’accesso che tutti si aspettano. È da tempo immemore che la prefettura non dispone accessi nei comuni.













