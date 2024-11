Arzano. Nascosta tra le erbacce, moto rubata restituita dalla polizia locale al proprietario

143 Visite

I controlli del territorio, le attività specifiche di repressione dei reati hanno portato ad individuare nella giornata di ieri una moto sospetta in un’area di periferia di Arzano. Motociclo che, stranamente, era celata tra le erbacce di un terreno incolto.

Gli agenti della polizia locale si sono avvicinati ed hanno interrogato la targa al terminale scoprendo che il veicolo era stato rubato qualche mese prima in provincia di Caserta.

Il modello è una Honda sh utilizzata sovente dai malviventi per commettere scippi e rapine.

Gli uomini diretti dal comandante Biagio Chiariello hanno così dato seguito alle procedure di restituzione convocando il proprietario sul posto.

Non si sa se il veicolo era destinato al cosiddetto “cavallo di ritorno”, o come spesso accade, essere più comodo per commettere reati.

Se così fosse, e sono in corso accertamenti, lo stesso è stato sottratto all’utilizzo dei malviventi.













