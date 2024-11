Gli hobbisti tornano in piazza: sabato nuova fiera “Made in Pozzuoli” 

375 Visite

Tornano in piazza gli hobbisti di Pozzuoli per il consueto appuntamento con HobbArt, la fiera dell’artigianato che da settembre sta caratterizzando i week end puteolani. A partire dalle ore 18 di domani, sabato 2 novembre, circa quaranta espositori riempiranno Piazza della Repubblica. L’evento è stato organizzato dall’assessorato alle attività produttive del comune di Pozzuoli e rientra nell’ambito della manifestazione “Pozzuoli Inn”.

«Sarà un altro sabato di festa – annuncia l’assessore Titti Zazzaro – i nostri hobbisti sono pronti a colorare nuovamente il centro storico della città con i loro prodotti unici ed esclusivi. Il format di HobbArt continua ad affascinare e ad attirare sempre più gente, confermando il successo dell’idea sviluppata durante l’estate scorsa e che mira a dare slancio all’artigianato made in Pozzuoli. Il nostro è un gioco di squadra che si sta dimostrando vincente, frutto di una sinergia che vede più attori coinvolti. Ringrazio gli hobbisti, che sono arrivati a superare le settanta unità, i commercianti e le sigle sindacali che ad ogni evento non fanno mancare il loro sostegno».

Soddisfatto del format di HobbArt si dice anche il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni «È una fiera interessante che sta attirando gente e sulla quale stiamo puntando fortemente. Vogliamo che diventi un appuntamento fisso nel corso del tempo e che possa fare tappa anche in nuovi luoghi della città come ad esempio via Napoli e Monterusciello, il quartiere da dove sono partiti gli hobbisti. Ringrazio gli organizzatori e le associazioni di categoria dei commercianti e delle piccole e medie imprese per l’impegno profuso. Pozzuoli è viva e noi ci stiamo mettendo tutto l’impegno per renderla più bella e attraente».













