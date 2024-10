QUARTO, L’ULTIMO SALUTO A GABRIELE. COMMOZIONE E SILENZIO E LA TOCCANTE OMELIA

502 Visite

Commozione e silenzio. E lacrime. Era gremita, anche all’esterno, la chiesa del Divin Maestro di Quarto, dove oggi si sono tenuti i funerali di Gabriele Abbruzzese, il bimbo di 10 stroncato da un malore mentre era a scuola. In prima fila, distrutti dal dolore, la mamma e il papà del giovane alunno, il sindaco di Quarto Antonio Sabino, Giuseppina Noto, la dirigente dell’istituto Paolo Borsellino, le insegnanti.

Tante le persone venute a rendere omaggio al giovane alunno e alla sua famiglia, già tormentata da non poche vicissitudini.

Toccante l’omelia di don Genny Guardascione, il parroco che solo pochi mesi fa – lo scorso maggio – aveva celebrato la funzione per la prima comunione di Gabriele. “E’ il tempo della preghiera e del silenzio – ha proseguito don Guardascione – Non ho risposte ai perché della famiglia, ma Dio non è il nostro nemico. Dobbiamo essere pronti ad andare avanti, dobbiamo, soprattutto, capire come poter sostenere questa famiglia. E’ il compito della nostra comunità, che deve saper fare corpo con la scuola di Gabriele e con i suoi genitori”. Il parroco ha ricordato il giovane, probabilmente vittima di una emorragia interna, nel giorno della sua prima comunione. “Era un ragazzo gioioso, che ha vissuto la sua breve vita intensamente e con un sorriso grande, enorme. Gabriele ci ha insegnato a vivere – ha sottolineato ancora il religioso – Il tempo della vita scorre in fretta e Gabriele l’ha vissuto con gioia e intensità. Anche un bambino può insegnare e Gabriele ci ha insegnato come si vive”. Il parroco ha poi citato un passaggio di una canzone di Angelo Branduardi (“Non perdete il tempo, ragazzi”) e alcuni celebri versi di Madre Teresa di Calcutta. “La vita è opportunità, coglila”. E ancora: “La vita è promessa, adempila; la vita tristezza, superala; la vita è una lotta, accettala”. Poi il riferimento al Vangelo di Giovanni e a Maria, “che stava sotto la croce a testimoniare la sua presenza. Nella vita essere presenti, mai lasciare i sofferenti da soli. Ecco: noi siamo a testimoniare vicinanza e dolore”.

La professoressa Noto ha invece letto un messaggio dell’intera comunità scolastica: “La nostra comunità è sgomenta e non sappiamo dare una risposta a quel che è accaduto. E’ una perdita assurda e incolmabile”. Al termine della funzione un lunghissimo applauso e il lancio di palloncini bianchi e azzurri.













