ISRAELE UCCIDE IL “MACELLAIO” DI HAMAS: CONFERMATA LA MORTE DI SINWAR

Yahya Sinwar, leader di Hamas, ucciso da Israele in un raid su Gaza. L’esame del Dna e test condotti sui denti del cadavere di uno dei terroristi uccisi in un raid israeliano a Gaza indicano che Sinwar è morto, come riferisce la tv israeliana Channel 12.

Un corpo, che si ritiene essere quello di Sinwar, è stato trasportato in Israele. Le autorità israeliane hanno condotto l’analisi confrontando i risultati con il Dna raccolto durante la detenzione di Sinwar in una prigione israeliana. “Abbiamo il suo Dna quando era in prigione”, aveva detto l’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite Danny Danon in un’intervista a settembre, quando le autorità israeliane credevano, erroneamente, di aver ucciso il leader di Hamas.













