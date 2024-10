Disagi in Circumvesuviana: treno in panne, passeggeri evacuati sui binari

132 Visite

Un nuovo episodio di disservizio ha mandato nel caos la linea Napoli-Sarno della Circumvesuviana. Nel pomeriggio di oggi, un treno proveniente da Sarno e diretto a Napoli è improvvisamente rimasto bloccato tra le stazioni di Barra e Sant’Anastasia, tra il disagio dei passeggeri.

A causare il guasto sarebbe stato un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza a bordo, che ha provocato un forte boato e l’interruzione dell’alimentazione elettrica. I viaggiatori, costretti a vivere attimi di paura, sono stati invitati a evacuare il convoglio e a raggiungere a piedi la più vicina stazione di Barra.

L’Eav, l’azienda che gestisce il servizio ferroviario, ha confermato l’incidente, attribuendolo a un problema tecnico al treno, composto da due vecchie carrozze risalenti a circa cinquant’anni. Sono in corso accertamenti per individuare le cause precise del guasto e adottare le misure necessarie per evitare che si ripetano episodi simili.

A seguito dell’interruzione, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Napoli Porta Nolana e Sant’Anastasia, provocando notevoli disagi ai pendolari. L’Eav ha attivato un servizio sostitutivo con autobus per collegare Napoli con Barra e San Giorgio, ma le lunghe attese alle fermate hanno generato ulteriori malumori tra i viaggiatori













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews