Operazione congiunta Polizia Locale-Guardia Costiera Sequestrate a Pomigliano 4 tonnellate di prodotti ittici

Quattrocento chili di prodotti ittici privi di tracciabilità, sono stati sequestrati oggi dai vigili urbani di Pomigliano d’Arco, in collaborazione con la Guardia costiera, nel mercato rionale del giovedì. Gli agenti hanno anche elevato sanzioni per un totale di quattromila e 500 euro. I controlli di oggi sono inseriti in una più vasta operazione portata avanti in questi giorni dai caschi bianchi sotto la guida del comandante Emiliano Nacar, per contrastare le irregolarità sul territorio. In particolare, fanno sapere dal Comune, negli ultimi giorni i vigili urbani hanno anche effettuato controlli per le violazioni al codice della strada che ha portato alla rimozione, con l’ausilio del carro gru, di 70 veicoli in divieto di sosta. Inoltre sono stati elevati verbali ad alcuni commercianti per occupazione abusiva del suolo pubblico sia nel centro storico che lungo via Roma. In un caso, è stata comminata una multa di 1.000 euro per emissioni sonore oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. I caschi bianchi, infine, nel corso delle verifiche all’interno degli esercizi commerciali, hanno elevato sanzioni per oltre settemila euro ad alcuni esercenti che avevano a servizio dipendenti senza regolare contratto di lavoro.













