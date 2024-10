M5S Campania: “Passeggeri abbandonati sui binari, la Circumvesuviana è una vergogna nazionale”

110 Visite

I consiglieri regionali Saiello e Ciampi: “La Regione si assuma le sue responsabilità”

“Le condizioni della Circumvesuviana sono tragiche e l’amministrazione regionale non può continuare a osservare da lontano il declino di un servizio da terzo mondo. Il treno delle 12:22 da Napoli per Sarno ha interrotto prematuramente la sua corsa prima della stazione di Barra generando momenti di paura tra i viaggiatori, bloccando la circolazione e obbligando le persone a lasciare il convoglio e proseguire a piedi sui binari. Un’immagine che racconta meglio di qualsiasi rapporto la drammatica condizione in cui versa la Circumvesuviana. Quello di oggi è solo l’ultimo capitolo di una lunga storia di inefficienze, ritardi, corse soppresse, deragliamenti e vagoni incendiati e conferma, ancora una volta, che la nostra Regione ha il peggior servizio di trasporto pubblico d’Italia. Nonostante i proclami di EAV, i fatti dimostrano che il sistema è al collasso e che la sicurezza è ai minimi termini. Da tempo ormai chiediamo un cambio ai vertici ma i nostri appelli cadono tristemente nel vuoto. La Regione si assuma le sue responsabilità e ponga fine a questa vergogna nazionale”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.













