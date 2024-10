EDUCATIONALDAY PER INSEGNANTI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

54 Visite

Un programma educativo interdisciplinare che unisce archeologia, scienza, antropologia per un percorso di apprendimento innovativo. E’ la proposta didattica e formativa per l’anno scolastico 2024/2025 che il Parco Archeologico di Ercolano e CoopCulture presenteranno il prossimo 19 ottobre in occasione dell’Educationalday per insegnanti, in programma alle ore 10 e alle ore 11.30 presso la sede del Parco ad Ercolano (via Villa Dei Papiri Ercolanesi).

Coopculture, sulla scia del lavoro congiunto del Parco e del Packard Humanities Institute svolto da anni con le scuole e la comunità, propone un programma educativo interdisciplinare che sfrutta le straordinarie risorse del sito, uno dei più importanti esempi di testimonianze archeologiche al mondo. Un’offerta didattica ricca e variegata, pensata per abbracciare la pluralità culturale e le differenze dell’utenza. L’obiettivo è portare il fascino della storia in classe in modo originale e interessante per gli studenti che potranno esplorare temi affascinanti come l’archeologia, la vulcanologia e la scienza, l’agronomia e l’antropologia, fino ai giochi e alla vita quotidiana del passato, in un percorso che promuove nuove metodologie di apprendimento.

“Con la nuova gestione dei servizi al pubblico -dichiara il Direttore Sirano – si sono determinate condizioni particolarmente favorevoli per rilanciare e rafforzare il lavoro degli anni scorsi per costruire sempre di più una comunità di eredità stimolando in modo partecipativo e da protagonisti gli studenti e tutti coloro ai quali sono indirizzati i programmi didattici che stiamo elevando. Il canale delle scuole rappresenta per noi uno dei principali target per agganciare un pubblico giovane perché tutti possono appassionarsi al mondo dell’archeologia, della cultura e più ampiamente dell’indotto che un bene culturale crea”.

La partecipazione all’ Educational è gratuita ed è riservata unicamente ai docenti.

La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili. Per ogni prenotazione è possibile riservare un solo posto. Si raccomanda di indossare calzature e abbigliamento comodo.

