Napoli Nord: Controlli dei carabinieri tra Caivano e Grumo Nevano tra arresti, droga e orologi di valore

132 Visite

In vista del weekend il comando provinciale dei carabinieri di Napoli ha predisposto maggiori controlli nell’area a nord di Napoli. Focus dell’operazione a largo raggio la ricerca di armi e droga.

A Caivano i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato diverse perquisizioni e setacciato le aree comuni condominiali.

Durante le operazioni è stato arrestato Salvatore Sentore, 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo – alla vista dei miliari – ha cambiato strada ma questo non è servito per evitare il controllo. Perquisito, è stato trovato in possesso di una borsa con all’interno un paio di dosi di cocaina, due bilancini di precisione sporchi verosimilmente di cocaina, materiale da confezionamento con tanto di bustine in cellophane e un flacone di acido solforico.

Nelle stesse ore i carabinieri della sezione operativa arrestavano il 54enne Vincenzo Pontillo, anche lui già noto alle forze dell’ordine.

I militari, appostati, hanno visto l’uomo mentre consegnava, attraverso le inferriate della finestra, un piccolo involucro a un passante.

A quel punto è scattata la perquisizione nell’appartamento. Rinvenuti e sequestrati 391 grammi di marijuana.

Poco distante, a Grumo Nevano, i carabinieri della locale stazione arrestavano il 55enne Luigi Ottuso.

Fermato per strada, l’uomo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente e per questo motivo si è deciso di controllare anche la sua abitazione.

Il 55enne non pare collaborativo e le chiavi di casa non si trovano. Poco importa e i carabinieri, con il prezioso contributo dei vvff forzano la porta e trovano 62 grammi di cocaina ancora da suddividere in dosi, 50 grammi di hashish e 21mila euro in contanti.

Trovati anche 46 orologi di valore sui quali sono in corso accertamenti con le indagini che proseguono

* SENTORE SALVATORE, NATO A CASERTA (CE) IL 08/07/1982

* OTTUSO LUIGI NATO A GRUMO NEVANO IL 19.1.69

* VINCENZO PONTILLO NATO A NAPOLI 22.06.70













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews