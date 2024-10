Pallanuoto: presentazione Posillipo campionato A1 2024/2025, Colella: “L’augurio di una stagione straordinaria per festeggiare al meglio il Centenario del sodalizio”

200 Visite

“Non soffrirà certo di solitudine l’unica squadra napoletana in Serie A1, ma terrà alto l’onore della Città nel massimo campionato nazionale. È questo l’auspicio dell’Amministrazione comunale e metropolitana guidata dal sindaco Gaetano Manfredi”. È quanto ha dichiarato Sergio Colella, consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, in occasione della presentazione del Posillipo – la squadra partenopea di pallanuoto che domani inizierà la stagione contro la Rari Nantes Florentia – tenutasi questa mattina nel Salone dei Trofei del Circolo.

“Auguro di cuore al club rossoverde di ben figurare nel prossimo campionato. Formulo il mio più sincero in bocca al lupo a capitan Paride Saccoia e compagni, così da festeggiare al meglio nel 2025 il Centenario del glorioso sodalizio”, ha affermato l’esponente di Palazzo Matteotti.

“Sarebbe bello vedere Napoli vincere nuovamente nella pallanuoto, città da sempre culla e capitale di questo sport, come ha ricordato Franco Esposito in maniera impeccabile nel suo libro ‘Spuntavano scudetti a Marechiaro’, anche in vista del prestigioso appuntamento del 2026, quando l’urbe di Partenope celebrerà il titolo di capitale europea dello sport”, ha concluso Colella. Un invito, il suo, “a ritrovare una egemonia clorata ormai diluita nel tempo”.













