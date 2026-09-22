Testimoni di Geova, svolta sulle trasfusioni di sangue: cade il divieto dopo le accuse di “strage silenziosa”

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Arriva una svolta “dogmatica” tra i Testimoni di Geova, che modificano la propria posizione sull’impiego del sangue nelle cure mediche dopo anni di polemiche e di accuse di ambienti medici sulla “strage silenziosa” che secondo alcuni si sarebbe consumata a causa dei paletti religiosi. Per la prima volta, secondo quanto riferito da La Stampa, i membri della confessione religiosa potranno donare e ricevere trasfusioni di globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Resta esclusa la possibilità di ricevere sangue intero che non appartenga al paziente.













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