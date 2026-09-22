Legale famiglia Caliendo: ‘Oppido più veloce del cardiochirurgo più veloce al mondo?’

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Qualcosa non torna. Se è vero, com’è vero, che alle 14,34 il cuoricino di Domenico, come dimostra un video agli atti, era già su un tavolo della sala operatoria, ancora pulsante, allora significa che il primo operatore Guido Oppido ha impiegato appena due minuti per eseguire una cardioctomia, tre volte più velocemente del cardiochirurgo più veloce del mondo che, secondo la relazione dei periti del gip Mariano Sorrentino, impiega invece sei minuti”. Così, l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, commenta lo screenshot di un video depositato oggi dagli avvocati difensori del cardiochirurgo, in cui si vede un operatore sanitario mettere le mani nel contenitore dove c’è l’organo cardiaco da impiantare al bimbo.













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