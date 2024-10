MARANO, TRE NIPOTI PICCHIANO I NONNI PER UN BOX CONTESO. LA STORIA RACCONTATA AL NOSTRO PORTALE

621 Visite

Un’altra storia terribile arriva dalla città di Marano. E’ una storia di liti familiari, culminata con l’aggressione, anche fisica, di due persone anziane e di una loro nipote che aveva cercato di difenderli. Tre nipoti che si scagliano contro i loro nonni e la loro cugina per un posto auto all’interno di un box familiare, di proprietà del nonno. Un box teatro di continue liti e voluto a tutti i costi dalla famiglia dei tre ragazzi, poco più che ventenni.

I tre, che studiano fuori dalla nostra regione, hanno fatto ritorno in città per difendere le presunte ragioni del padre, che vuole per sé il locale per auto che, in realtà, secondo i denuncianti, sarebbe di proprietà del nonno. Sono figli di una professionista e un paramedico del territorio e sono stati denunciati dai nonni, per ben tre volte, a causa di queste continue aggressioni fisiche e verbali. I carabinieri seguono la vicenda, ma al momento non sono scattate misure cautelari nei confronti dei protagonisti di questi inquietanti episodi. La situazione è incandescente e, sempre secondo i promotori delle denunce, si trascinerebbe da diverso tempo.













