Tagli in arrivo alla Carta dei docenti sulla formazione dopo la scoperta di truffe

Tra gli insegnanti c’è fermento per il probabilissimo taglio della Carta docenti da 500 euro (cumulabili a mille) a una cifra compresa tra 400 e 425 euro, visto che l’importo – di solito disponibile a settembre – non è ancora stato elargito. L’annuncio ufficiale arriverà oggi dopo una riunione con i sindacati al ministero.

La misura prevista dal governo di Matteo Renzi nel 2015 per formare gli insegnanti in questi anni si è trasformata in un suk: troppe le truffe rispetto a un ventaglio di acquisti neanche troppo limitato (hardware, software, libri, biglietti di teatro e cinema, corsi di formazione), tanti gli insegnanti che, da Nord a Sud, attraverso alcune alchimie contabili e rivenditori spregiudicati, hanno acquistato elettrodomestici, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, proiettori, cellulari, stampanti, fotocamere o scanner, incorrendo in una serie di reati, su tutti «l’indebita percezione di erogazioni pubbliche» recentemente contestato ad alcuni insegnanti del Cosentino su cui la Cassazione si è espressa, stigmatizzando «la dispersione del denaro pubblico», con altri docenti costretti a risarcire per tre volte il bonus mal speso.













