Lotto: a Qualiano vinti 47mila e 500 euro  

52 Visite

Pioggia di vincite in provincia di Napoli grazie al gioco del Lotto. A Qualiano, come riporta Agipronews, vinti 47.500 euro in seguito al terno 21-26-38 sulla ruota di Napoli. Vinti anche 26.700 euro a Napoli con i numeri 26-29-49-67 sulla ruota di Cagliari, e 22.500 euro a Casoria con il terno 5-24-62 sulla ruota di Napoli. Da segnalare anche una vincita da 9.750 a Napoli e una da 7.875 a Melito di Napoli, oltre a una da 9.750 a Roccamonfina, in provincia di Caserta. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro, per un totale di 952 milioni da inizio anno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews