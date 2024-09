Caso Boccia, Sangiuliano in Procura dopo l’esposto

213 Visite

Gennaro Sangiuliano è arrivato in procura a Roma. L’ormai ex ministro della Cultura, scuro in volto, accompagnato dalle guardie del corpo e dal suo avvocato, è entrato nella stanza del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Ad attenderlo fuori ci sono i bodyguard.

Sangiuliano ad oggi compare nella duplice veste di indagato e vittima. In entrambe le occasioni Sangiuliano, nel frattempo ritornato in Rai nella veste di giornalista, è coinvolto in due inchieste che vedono al centro la figura di Maria Rosaria Boccia. La manager con cui ha intrattenuto una relazione estiva e che, alla fine, è costata a Sangiuliano la scrivania da Ministro.

Come si diceva Sangiuliano in un procedimento è vittima di presunte lesioni e minaccia a corpo politico in cui è sotto inchiesta Boccia. La donna, questo stanno verificando i pm, avrebbe ricattato l’allora titolare della Cultura per cercare di avere un posto da consulente nel dicastero guidato da Sangiuliano. Poi vi è l’altro lato della medaglia, quello per cui Sangiuliano è indagato per peculato













