Black out continui, dalla serata di ieri, in diversi punti di Marano. Una situazione non nuova, più volte segnalata in estate, anche in altri comuni, soprattutto quando le temperature sono elevate e i consumi di elettricità fanno registrare picchi. Ora il disservizio sembra piuttosto anomalo. Decine di chiamate all’Enel. Si attendono novità.













