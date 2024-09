Napoli-Monza, le scelte di Conte e l’attesa dei tifosi

165 Visite

Gli azzurri vantano una serie aperta di cinque gare utili di fila in cui, Coppa Italia inclusa, ha collezionato quattro vittorie e un pareggio, quattro clean sheets, di cui tre consecutivi, quattrodici reti all’attivo e una sola, su rigore dubbio, al passivo. Numeri che iniziano a essere importanti, ma che acquisirebbero ulteriore significatività in caso di vittoria casalinga contro il Monza di Nesta. Quello che colpisce in positivo specie noi addetti ai lavori quest’anno, è una grande qualità nella preparazione tattica delle gare e anche nel lavoro di approccio mentale alle gare. Quest’ultimo dettaglio potrebbe risultare determinante in una gara come quella contro i brianzoli in cui l’analisi delle metriche delle due contendenti mostra uno squilibrio importante a vantaggio dei partenopei. Numeri che, seppur ancora giovani, iniziano a diventare tendenza.

In tema di scelte di formazione, dopo le ultime uscite, Conte dispone di tante opzioni e la gara di Coppa Italia ha fornito al tecnico salentino importanti conferme in merito alla forza e alla profondità della rosa a disposizione. Importante il dato in merito ai giocatori mandati in gol in questa stagione, ben dieci in sole cinque gare, autentico record. Il recente cambio di sistema di gioco, esibito anche nella gara contro il Palermo, ci induce a credere che, anche in considerazione delle caratteristiche degli ospiti, possa trovare conferma ulteriore contro il Monza. Dunque rivedremo il sistema di base di partenza che sarà un 4-1-4-1, con Lukaku e altri quattro invasori Politano, Anguissa, McTominay e Kvaratskhelia, che in fase di non possesso si alzeranno a pressare sull’impostazione avversaria. Un sistema che, in fase di non possesso con linea di pressione iniziale aggirata, diventa un 1-4-5-1 o anche 1-4-4-1-1 con Kvara o Lukaku disposti in smarcamento preventivo per una eventuale ripartenza repentina in transizione primaria in caso di riconquista del pallone.

Nonostante la buona gara di quasi tutti i dieci undicesimi “nuovi” in Coppa, riteniamo che Conte si possa affidare alla stessa formazione di Torino, fatta eccezione ovviamente per Meret i cui guai agli adduttori lo costringeranno ai box per circa un mese ancora. Vedremo dunque tra i pali l’ottimo Caprile, la linea difensiva a quattro composta da destra verso sinistra da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, con quest’ultimo in leggero ballottaggio con il redivivo Spinazzola. Lobotka agirà in posizione centrale davanti alla difesa, mentre i quattro dietro alla punta Lukaku, saranno Politano, Anguissa, McTominay e Kvaratskhelia, evidenziando che l’estrema fluidità voluta dal tecnico partenopeo potrà portare i cinque invasori azzurri a continui scambi di posizione sia tra i due trequartisti laterali, che tra Lukaku e McTominay, il quale potrebbe assumere in diversi frangenti una posizione anche più avanzata del centravanti belga abbassatosi per legare il gioco e creare lo spazio per le scorribande delle mezze ali. La stessa interscambiabilità potremmo osservarla per i due mediani, Lobotka e Anguissa, che raramente saranno disposti in orizzontale, ma quasi sempre in verticale l’uno rispetto all’altro.

NAPOLI (1-4-1-4-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (Spinazzola); Lobotka; Politano, Anguissa, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. A. Conte.













