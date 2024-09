Napoli, sangue sull’asfalto: la strage continua, morto 74enne

La polizia locale di Napoli è intervenuta per un tragico incidente stradale lungo via Cinthia. Un uomo di 31 anni, alla guida di un autoveicolo, percorreva la strada in direzione di marcia verso il quartiere Pianura proveniente da Fuorigrotta. Giunto nei pressi dell’ingresso dell’Università “Federico II”, il conducente dell’autoveicolo investiva un pedone di 74 anni residente nel quartiere di Soccavo.