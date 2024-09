NAPOLI: finalmente stretta sugli scooter a piazza Dante, i controlli dei carabinieri

381 Visite

Piazza Dante è una delle piazze più iconiche e frequentate del centro storico di Napoli.

Durante le ore serali e notturne la situazione diventa più complessa. Turisti, residenti e centinaia di giovani affollano lo slargo. Di questi molti attraversano l’area pedonale della piazza in scooter, mettendo in pericolo i pedoni e se stessi.

E’ per questo che i carabinieri della compagnia di Napoli Centro organizzano ogni giorno servizi mirati ad evitare che ciò accada.

Gran parte dei centauri controllati non supera i 18 anni e non indossa il casco. Solo nelle ultime ore sono state notificate 25 contravvenzioni, la metà per accesso nell’area pedonale. 13 gli scooter sequestrati e caricati sul carro attrezzi.

Non solo violazioni al codice della strada nella notte dei carabinieri. Un 24enne tunisino, irregolare sul territorio italiano, è stato sottoposto a fermo. Ritenuto gravemente indiziato di rapina impropria, il giovane avrebbe sottratto il cellulare ad una ragazza, spintonandola poi per garantirsi una fuga serena. Rintracciato grazie alle indagini avviate immediatamente in tutte le strade della zona universitaria, il 24enne è stato bloccato e portato in carcere, in attesa di udienza di convalida.

2 i parcheggiatori abusivi denunciati, erano stati già sanzionati nei giorni precedenti. 4 gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews