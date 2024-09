MARANO CITTA’ FERMA E DEVASTATA. VOTA IL PEGGIOR SINDACO DEGLI ULTIMI 30 ANNI

335 Visite

Marano città dei mille problemi, quelli del quotidiano e non. Città che da tanti, troppi anni non riesce a risorgere dalle sue ceneri: colpa di un ente che ha spesso fatto acqua da tutte le parti; colpa di una politica talvolta al servizio di interessi particolari; colpa anche di una cittadinanza troppo lontana dalla cosa pubblica e ancora dedita a votare per l’amico, il compare o compariello.

I motivi della decadenza di Marano sono stati spiegati mille volte dal nostro portale, unica voce critica e di reale denuncia della città “addormentata” e ripiegata su stessa.

La camorra ha fatto il suo, fuori e dentro le stanze del municipio. Gli errori a catena, gli atti sbagliati, o volutamente fatti cadere nel dimenticatoio, gli occhi chiusi per anni su alcuni incredibili vicende come il Pip, i beni confiscati, il Galeota, il Giudice di Pace, il cimitero, lo stadio e tanto altro.

Altri errori sono stati commessi nel dopoguerra, con la rinuncia all’allora frazione di Quarto e negli anni Ottanta con l’eccessiva cementificazione del territorio privo dei necessari servizi.

E allora, bando alle ciance e tenendo conto di tutti questi fattori, vi chiediamo: chi è stato il peggior sindaco degli ultimi venti venticinque-trentanni? Ovvero da quando è in vigore la legge che prevede la nomina diretta dei primi cittadini. Mauro Bertini, Salvatore Perrotta, Mario Cavallo, Angelo Liccardo, Rodolfo Visconti o l’attuale Matteo Morra? A questi si potrebbero aggiungere anche i nomi di alcuni commissari, venuti a Marano solo per passare il tempo o per fare altro.

Potete votare, da oggi e fino al giorno 20 (ore 20 del giorno 20), inviandoci messaggi whatsapp al 3383387653 oppure al 3387316910.













