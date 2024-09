Arzano. Città già fortemente urbanizzata: ecco le motivazioni del no alla costruzione della cabina elettrica primaria.

205 Visite

A parlare i consiglieri di maggioranza Bianco e Rosati che spiegano i motivi della loro decisione. Dopo l’atto di consiglio dei giorni scorsi con cui maggioranza e opposizione hanno condiviso identiche motivazioni d’intenti, seppure con qualche distinguo alla bocciatura sul nascere della costruzione della cabina elettrica in via Sensale, dopo essere finiti al centro di un fuoco incrociato a spiegare le motivazioni gli esponenti politici di Nuove Generazioni Tommaso Bianco e Luigi Rosati spiegano che dopo un’attenta analisi, il provvedimento della maggioranza di opporsi alla realizzazione della cabina in via Sensale è stata prettamente una decisione di natura politica. “Nonostante ne riconosciamo l’utilità e che sia comunque un’opera che non mette a rischio l’incolumità dei cittadini, visto che il comune di Arzano risulta cementificato per l’80%, le aree verdi sono al limite, e comprensibile sia la città che i cittadini, noi compresi, vogliono preservare questi spazi. Siamo un’amministrazione di sinistra, attenta alle istanze del popolo, per cui non possiamo non ascoltare la voce della città. Abbiamo presentato una nostra delibera di diniego in consiglio comunale perché riteniamo che questa sia l’unica motivazione per il quale possa essere rigettato un intervento del genere, precisano Bianco e Rosati. In consiglio comunale abbiamo deciso di votare la delibera presentata dalle opposizioni, nonostante presentasse tante inesattezze tecnico scientifiche, per dare un segnale di apertura alla minoranza e per rafforzare la scelta presa in primis dalla maggioranza. Purtroppo, abbiamo preso atto che i partiti di opposizione abbiano strumentalizzato in questi mesi la questione, approfittando della mancanza di conoscenza sull’argomento cercando di creare e alimentare un clima di sfiducia verso l’amministrazione. Ne abbiamo sentite tante in questi mesi, la verità è che un’amministrazione ha l’obbligo di soffermarsi sulle cose cercando di prendere la decisione più giusta che comunque non vada a minare il benessere e lo sviluppo della propria comunità”. Ovviamente le opposizioni dichiarano la loro vittoria personale.













