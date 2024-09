Melito, medici aggrediti: un denunciato. Il prefetto Di Bari: “Intensificare i controlli”

143 Visite

I carabinieri della tenenza di Melito hanno identificato 5 persone che sarebbero coinvolte nell’aggressione ai danni di due medici nella sede della guardia medica di Melito, avvenuta ieri sera. L’autore delle condotte violente, secondo quanto ricostruito dai militari, è un 35enne di Melito, incensurato, che sarà denunciato per lesioni personali. Gli altri quattro si sarebbero limitati a insultare i sanitari. I due medici feriti sono stati dimessi con 10 giorni di prognosi. Secondo quanto ricostruito, la richiesta di assistenza domiciliare era per una parente dei cinque, sofferente da qualche giorno di febbre.

L’ASL NAPOLI NORD 2: OFFESA TUTTA LA COMUNITA’. La direzione generale dell’Asl Napoli 2 Nord esprime “la propria più ferma condanna e solidarietà per l’aggressione subita da due medici in servizio presso la guardia medica di Melito di Napoli”. L’episodio, “ha visto i sanitari subire un violento ed ingiustificato attacco da parte di un gruppo di persone che li ha aggrediti fisicamente e verbalmente”. Un episodio, si sottolinea, “che rappresenta un’offesa non solo ai professionisti coinvolti, ma all’intera comunità”. L’Azienda “nel condannare fermamente ogni forma di violenza nei confronti del personale sanitario”, provvederà anch’essa a sporgere denuncia a tutela dei propri operatori. “Siamo profondamente scossi da questo atto di violenza inaudita – dichiara il direttore generale Mario Iervolino – I nostri operatori sanitari lavorano ogni giorno con professionalità per garantire l’assistenza ai cittadini. È inaccettabile che debbano subire aggressioni del genere. È inaccettabile, ancor di più, che giovani e valenti medici debbano avere, nella estrinsecazione del loro percorso professionale, traumi di tal tipo Esprimiamo, quindi, la nostra più sentita solidarietà ai medici coinvolti assicurando loro il nostro pieno sostegno”. “Nonostante questo ennesimo evento di assoluta ed incomprensibile violenza” resta fermo l’impegno dell’Asl Napoli 2 Nord “per garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini, confidando nella collaborazione di tutti per cercare di ristabilire un ambiente di lavoro sereno e rispettoso”.

IL PREFETTO INTENSIFICA I CONTROLLI. In relazione all’aggressione dei due medici di turno presso la guardia medica di Melito di Napoli da parte di 5 persone, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto nell’immediatezza l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine. Il Prefetto ha espresso la propria “vicinanza ai due sanitari aggrediti”, ribadendo “il forte impegno delle Forze dell’ordine per contrastare il grave fenomeno delle violenze ai danni del personale sanitario, attraverso specifici, mirati interventi per incrementare la sicurezza e contribuire a creare, negli ospedali e negli ambulatori medici, un clima sereno e accogliente per pazienti e visitatori”.













