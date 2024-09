Marano, diritti negati all’opposizione. La replica di Mosella: “Ho rispettato il regolamento”

234 Visite

Senza voler fare alcuna polemica con i Consiglieri di minoranza, ma stamattina durante il Consiglio Comunale non è stata negata la possibilità di discutere la mozione sulle strisce blu, la Consigliera Fanelli, che aveva anche illustrato la mozione come seconda firmataria ( cosa che questo Presidente pur aveva concesso ), dopo le giuste osservazioni fatte dal Consigliere Paragliola della mancanza del primo firmatario ( Consigliere Schiattarella ) , per cui non sarebbero potuto essere apportati eventuali emendamenti a norma del Regolamento, ha ritirato la mozione a nome dei Consiglieri di minoranza firmatari.Di quanto avvenuto e’ data prova dalla registrazione streaming della seduta odierna del Consiglio.Non si capisce pertanto di quali violazioni si duole l’opposizione. Il sottoscritto ha sempre fatto rispettare tutti i diritti dei Consiglieri ( siano di maggioranza o minoranza ) sempre nell’ ambito di quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Il mio intervento è solo dettato dalla necessità di ristabilire la verità dei fatti.

Comunicato stampa

Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Gaetano Mosella













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews