Treviso, cinquantenne muore dopo intervento al seno

Helen Comin, 50enne di Cittadella, è deceduta dopo un intervento di chirurgia estetica al seno, eseguito in una clinica privata di Castelfranco Veneto.

La donna, madre di quattro figli, si era sottoposta all’operazione per sostituire delle protesi mammarie. Un intervento apparentemente semplice, ma che si è trasformato in una tragedia.

Tutto sembrava procedere regolarmente fino a quando, circa un’ora dopo l’intervento, la paziente ha accusato un improvviso malore. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale medico, Helen Comin è andata in arresto cardiaco e non si è più ripresa.

La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e iscritto nel registro degli indagati il direttore della clinica e l’anestesista presenti durante l’operazione. Il chirurgo, Antonio di Vincenzo, ha dichiarato che l’intervento si era svolto senza complicazioni e che la paziente non aveva manifestato alcun problema fino a poco prima del collasso.

L’autopsia non ha evidenziato un legame diretto tra l’intervento chirurgico e l’arresto cardiaco, ma saranno necessarie ulteriori analisi per chiarire le cause del decesso.













