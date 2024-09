MARANO, AI PRIVATI 200 MILA EURO PER LA STORIA DI VIA VALLESANA. OPPOSIZIONE SUPER SOFT FA FINTA DI NON SAPERE DOVE POTEVA ATTACCARE IL SINDACO

314 Visite

All’opposizione, ormai, è rimasto il solo Izzo? E’ la domanda che si pongono in tanti dopo l’ultimo consiglio comunale. Si discuteva, tra le varie cose, del caso di via Vallesana e della transazione tra il Comune e i privati che – per effetto di un accordo con l’ente – incasseranno 200mila euro.

Ricordiamo che Via Vallesana è quella strada chiusa da due anni, a causa di una infiltrazione d’acqua, che, secondo i proprietari dell’edificio a rischio crollo, sarebbe da imputare al Comune. Un atto di giunta portato in Consiglio comunale. Ebbene oggi, sul caso, se ne sono viste tante: consiglieri assenti, consiglieri che sono usciti prima del voto, consiglieri di minoranza che hanno votato a favore.

Eppure sarebbe bastato pochissimo per mettere in difficoltà Morra e i suoi. Basterebbe leggere le carte, i cognomi di certi protagonisti della vicenda, per richiamare un possibile O potenziale conflitto di interesse. E invece nulla. La strada sarà riaperta solo dopo i lavori di messa in sicurezza, che dovrebbero partire tra un mese.













