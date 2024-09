Tragedia a Foggia: 23enne muore in sala operatoria, medici aggrediti dai familiari

160 Visite

Ieri sera, il dramma si è consumato in un reparto di chirurgia toracica: una giovane donna di 23 anni, ricoverata dopo un incidente stradale, ha perso la vita durante un delicato intervento. La notizia del decesso ha scatenato una reazione violenta da parte dei familiari della vittima, che si sono scagliati contro il personale medico.

Paura e caos in ospedale. Un gruppo di circa 50 persone, tra parenti e amici della giovane, ha invaso il reparto, seminando il panico. Medici e infermieri sono stati aggrediti con calci e pugni, subendo ferite e contusioni. Alcuni sono riusciti a barricarsi in una stanza per mettersi in salvo, mentre altri sono stati costretti a subire l’ira dei familiari della paziente deceduta.

Indagini in corso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno faticato non poco a riportare la calma e a identificare gli aggressori. L’episodio ha scosso profondamente la comunità foggiana e ha riacceso i riflettori sul tema della violenza ai danni del personale sanitario, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso.

La direzione dell’ospedale esprime cordoglio. La direzione del Policlinico Riuniti ha espresso profondo cordoglio per la tragica morte della giovane paziente e ha avviato un’indagine interna per fare piena luce sull’accaduto. Nel frattempo, le autorità stanno lavorando senza sosta per individuare i responsabili dell’aggressione













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews