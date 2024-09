Diagnostica d’eccellenza a Marano: al Centro Aktis l’innovativo tomografo per la PET-TC

Attraverso questo macchinario è possibile eseguire un esame di PET-TC, ovvero una procedura diagnostica di Medicina Nucleare; con un’unica apparecchiatura, insomma, sarà possibile ottenere immagini morfologiche del corpo umano fornite dalla TC e quelle dei processi metabolici tessutali fornite dalle PET mediante un sistema di co-registrazione.

La macchina è stata progettata per offrire prestazioni eccezionali in una vasta gamma di applicazioni mediche, compresa l’ oncologia e la neurologia. La sua capacità di fornire informazioni dettagliate e precise la rende uno strumento fondamentale nella medicina di precisione, consentendo ai medici di personalizzare i trattamenti per i pazienti in base alle loro esigenze specifiche