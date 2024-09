Politano a Radio CRC: “Lukaku devastante. Neres? Mi ha impressionato”.

171 Visite

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto quest’oggi a Radio CRC, radio ufficiale del club azzurro da quest’anno.

“E’ stato bello ritrovare Conte dopo sei mesi all’Inter – ha spiegato il mancino -. L’ho trovato bene e molto motivato. Abbiamo cambiato tatticamente rispetto a Milano dove giocavamo 3-5-2 mentre qui giochiamo 3-4-2-1 ma l’intensità negli allenamenti non è cambiata. Nessun problema col nuovo modulo: giochiamo insieme da anni ed ormai ci conosciamo a memoria. C’è ancora tanto da lavorare, ad ogni modo”.

L’ex Sassuolo ha parlato anche del “traffico” del reparto offensivo con gli arrivi di Lukaku e Neres. “Romelu porta qualità, entusiasmo e personalità; è importante avere giocatori come lui in squadra. Come cambia la manovra con lui in campo? E’ un riferimento in avanti sempre pronto a difendere palla ed a far salire la squadra…in campo aperto, poi, è un animale. Neres? Sono rimasto molto impressionato dalle sue qualità. E’ giusto che in una squadra ci siano due giocatori forti nello stesso ruolo”.

Politano ha presentato, poi, anche i nuovi arrivati: i due scozzesi McTominay e Gilmour: “Con loro si va a completare un grandissimo centrocampo. Sono due giocatori diversi ma di grande esperienza e personalità”.

Infine, poi, il saluto ed il ringraziamento ai tifosi per il sostegno e la vicinanza: “Ci sono stati vicino nei momenti di difficoltà ed hanno iniziato la stagione con grande entusiasmo. Starà a noi, adesso, farli esaltare giornata dopo giornata”.













