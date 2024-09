Luna Rossa vola in semifinale della Vuitton Cup!

123 Visite

In una giornata di grande vela a Barcellona, Luna Rossa ha letteralmente dominato la sfida contro Orient Express, conquistando un posto in semifinale della prestigiosa Louis Vuitton Cup. Con un distacco di oltre un minuto, l’equipaggio italiano ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica indiscutibile, consolidando il proprio primato in classifica.

La regata, caratterizzata da un vento leggero ma costante, ha visto Luna Rossa imporsi sin dalle prime fasi. Una partenza fulminea e una gestione impeccabile delle manovre hanno permesso all’imbarcazione italiana di allungare progressivamente sul rivale, nonostante i tenaci tentativi di rimonta da parte dei francesi.

Con questa vittoria, Luna Rossa si conferma come uno dei principali candidati alla vittoria finale dell’America’s Cup. Il team italiano, guidato dai timonieri Checco Bruni e Jimmy Spithill, è ancora imbattuto in questa edizione della Louis Vuitton Cup e punta a concludere la fase a gironi al primo posto per poter scegliere l’avversario nella prossima fase della competizione.

Nei prossimi giorni, Luna Rossa sarà impegnata in altre regate cruciali per definire le posizioni in classifica e stabilire gli accoppiamenti per le semifinali. L’obiettivo dell’equipaggio italiano è chiaro: continuare a vincere e avvicinarsi sempre di più al sogno di sfidare Team New Zealand nella finale dell’America’s Cup.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews