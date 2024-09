USA, mamma lascia pistola in auto e bambino di 8 anni si spara accidentalmente

109 Visite

Un bambino di soli 8 anni è deceduto dopo essersi sparato accidentalmente con una pistola trovata all’interno di un’auto, dove era stata lasciata incustodita dalla madre. Il fatto è avvenuto a Lehi, nello Stato dello Utah.

Secondo quanto riferito dall’Associated Press, il drammatico incidente è avvenuto mentre la donna era impegnata a fare la spesa. Il piccolo, rimasto solo in auto, avrebbe casualmente rinvenuto l’arma carica nascosta sotto uno dei sedili. Trasportato d’urgenza in ospedale, il bambino non ce l’ha fatta, spirando nelle prime ore del mattino successivo.

Le autorità locali, che hanno aperto un’indagine sull’accaduto, hanno definito la sparatoria un “incidente non intenzionale e autoinflitto”.

Questa tragica vicenda riporta alla mente un episodio simile, avvenuto appena due settimane fa nella vicina città di Santaquin. In quell’occasione, un bambino di 5 anni ha perso la vita dopo aver accidentalmente sparato con una pistola trovata nella camera dei genitori.

