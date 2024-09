7 settembre la Capri – Napoli, Colella: “I campioni gareggiano nella grande bellezza”

133 Visite

Settembre all’insegna dello sport. Si parte con il nuoto di fondo in un palcoscenico mozzafiato. Sabato 7 al via la 59esima edizione della Capri-Napoli. “È una classica. Una manifestazione che desta sempre interesse, incuriosisce per il percorso, evidenzia lo sforzo fisico degli atleti, appassiona addetti ai lavori e non solo. Ma che, soprattutto, vede i campioni del nuoto gareggiare nella grande bellezza”, dichiara Sergio Colella, consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli.

Dall’isola azzurra per antonomasia all’urbe di Partenope: 36 km con arrivo al Molosiglio. “Attraversamento unico e itinerario fantastico. La Capri-Napoli è la più antica maratona in acque libere, una delle competizioni più affascinanti in assoluto con un campo gara d’eccezione”, prosegue l’esponente di Palazzo Matteotti.

Nell’edizione del 2023 trionfò il canottierino Mario Sanzullo, campione delle Fiamme Oro, che in carriera ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Terzo, invece, Giuseppe Ilario, altro brillante nuotatore della Polizia di Stato. “Si è trattato di uno storico trionfo, perché dopo l’ultimo successo di Giulio Travaglio (1970) è tornato a primeggiare un napoletano, precedendo il romano Alessio Occhipinti, detentore delle due precedenti edizioni”, ricorda Colella, che elogia la lungimiranza e le doti organizzative di Luciano Cotena, patron della kermesse. “Tra un anno celebreremo la 60esima edizione della Capri-Napoli, evento sportivo inserito di diritto nel palinsesto di Napoli capitale europea dello sport 2026. I giganti del mare sono pronti a dare battaglia e a regalare grandi emozioni”, annuncia il consigliere Colella.

Inoltre, la gara costituirà l’occasione per ricordare il compianto Marco Pirone, il mancino giallorosso che ha contribuito a scrivere pagine indelebili della storia della Canottieri Napoli. “Ho avuto il piacere e l’onore di avere come mio compagno in vasca il caro Marco, in tante partite. Oggi ci manca la Freccia del Sud e il Trofeo Marco Pirone -prova di campionato regionale di mezzo fondo sprint – permette di rimarcare le doti sportive e umane del campione di nuoto e pallanuoto, bronzo tra l’altro agli Europei di Jonkoping”, conclude il delegato allo Sport della Città Metropolitana.













