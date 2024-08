L’ultima fake e la smentita: nessun taglio dell’assegno unico

298 Visite

Il governo è al lavoro per smontare l’assegno unico con la legge di Bilancio dal prossimo anno. Questa l’indiscrezione lanciata da Repubblica: “Meloni taglia il bonus famiglia” . Notizia rilanciata immediatamente dall’opposizione per denigrare l’esecutivo e tentare di guadagnare qualche punticino nei sondaggi. Ma la realtà dei fatti è un’altra, con buona pace di chi era già pronto a scendere in piazza: il governo non ha alcuna intenzione di tagliare la misura di welfare: la smentita è arrivata direttamente dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

In una breve nota, il dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti ha definito “fantasiosa e senza alcun fondamento l’ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima manovra” . Ancora più netta la presa di posizione della ministra Eugenia Roccella. La titolare di Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, senza lesinare stoccate, ha ribadito che il governo ha sempre messo le famiglie al centro delle proprie priorità, le ha sempre sostenute come certificato dall’Ufficio parlamentare di bilancio e ovviamente continuerà a farlo. Dito puntato nei confronti dell’Ue, che ha aperto sul provvedimento una procedura di infrazione e che chiede “chiede di cancellare completamente il requisito della residenza in Italia (attualmente di due anni) per i percettori dell’assegno non lavoratori, e anche quello della durata del rapporto di lavoro (attualmente di almeno sei mesi), e addirittura di riconoscere l’assegno anche a chi ha figli residenti all’estero” . Modifiche che “avrebbero ulteriori implicazioni potenziali che andrebbero ben oltre quelle immediate, e per via giudiziaria potrebbero portare a un effetto domino incontrollabile”.













