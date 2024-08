Violenza cieca in provincia di Napoli: l’ultimo episodio a Casoria, protagonisti ancora minorenni

277 Visite

Mercoledì sera in via Principe di Piemonte a Casoria un gruppo di minorenni, saliti a Napoli sul bus Air Campania che conduce dal capoluogo partenopeo fino a Casoria, ha tentato di rapinare una donna colpendola ripetutamente al volto per poi dileguarsi dopo aver danneggiato le porte del mezzo. La vittima, che ha riportato una ferita lacero frontale, è stata trasportata all’ospedale di Acerra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Casoria.













