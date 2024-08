Maturità, in Campania il record dei promossi con la lode: la classifica del Ministero

85 Visite

Quasi 13mila lodi alla maturità. E praticamente tutti promossi. I più bravi? Nelle scuole del Sud dove la scorpacciata di 100 e di 100 e lode non ha paragoni con il resto dell’Italia. I dati arrivano dal ministero dell’istruzione e del merito che nelle ultime settimane ha raccolto gli esiti degli esami conclusivi del secondo ciclo. Un numero su tutti: quest’anno è stato ammesso alla maturità il 96,3% degli studenti scrutinati e, dopo le prove, i diplomati sono stati il 99,8% dei candidati che hanno svolto l’esame. In Campania il numero più alto di studenti promossi con lode, 2623 in totale.













