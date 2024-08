La Serbia assegna la medaglia d’oro ad Angela Carini

216 Visite

La Ušće Sports Society di Belgrado, in Serbia, ha deciso di onorare la pugile italiana Angela Carini con una medaglia d’oro. Questo riconoscimento arriva dopo che la Carini ha affrontato Imane Khelif, dell’Algeria, alle Olimpiadi di Parigi. Secondo la Gazzetta dello Sport, Carini ha abbandonato l’incontro dopo soli 46 secondi, citando difficoltà respiratorie in seguito a potenti pugni al volto.

La società ha lodato il coraggio e la determinazione della pugile italiana nel competere alle Olimpiadi in circostanze difficili e ritiene che le sue azioni abbiano guadagnato l’ammirazione di molti, riconoscendola come una campionessa nel più vero senso della sportività. Il gesto della Ušće Sports Society di assegnare a Carini una medaglia d’oro simboleggia l’incrollabile supporto e il riconoscimento ad una vera campionessa in questo periodo difficile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews