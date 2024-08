Napoli, tariffa da sei euro l’ora e auto danneggiate: i turisti non pagano e scoppia l’incredibile rissa

Il commento del deputato Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato il video incriminato, girato da un palazzo vicino al luogo della rissa: “Neanche più nei barrios sudamericani. La rissa sarebbe avvenuta in via Goethe per una lite, sembra, tra lavoratori di un’autorimessa a pagamento e dei clienti esteri”. Sembra secondo quanto trapela che i turisti si siano rifiutati di pagare la tariffa di sei euro l’ora per la sosta, dopo aver trovato le vetture con la presunta carrozzeria danneggiata.