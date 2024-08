Marano, raccolta rifiuti. Il consigliere Francesco Santoro spara a zero sugli uffici comunali e sulla ditta che gestisce il servizio. “Si lavora male e chi è negli uffici non controlla”. Stamani in via Di Somma hanno ripulito solo perché sapevano che avrei denunciato mediaticamente le inefficienze di tanti. L’amministrazione in carica è un fallimento: se ne devono andare”.