CROLLO SCAMPIA, BUONE NOTIZIE DAL SANTOBONO. UNA BIMBA E’ FUORI PERICOLO

Belle novità, dalla rianimazione del Santobono, dopo lo “svezzamento” dal respiratore automatico una delle due piccole pazienti, Patrizia di 7 anni la più grande delle due ricoverate da 10 giorni in Terapia intensiva in prognosi riservata è fuori pericolo di vita ed è stata trasferita nel reparto di Neurochirurgia, in degenza ordinaria.