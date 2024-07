La voce del cittadino. Marano, la stagione degli eventi e degli affidamenti “strani”. Commissione d’accesso sempre più vicina, mentre i consiglieri di minoranza dormono su questioni importanti

10 Visite

Gentile direttore, sono un cittadino di Marano attento lettore del suo giornale ,

prendo spunto dall’articolo da lei pubblicato : “Marano , feste e festini, continua la

stagione degli eventi……” per fare alcune considerazioni :

prima di tutto va sottolineato che solo grazie ai suoi articoli si viene a conoscenza di

fatti e misfatti del Comune, però mi domando ma i consiglieri comunali di

minoranza dove sono? Cosa fanno? L’opposizione chi la fa ?

Da quanto leggo si continua a percorrere una strada senza ritorno che ci condurrà

ad un nuovo disastro, gli eventi del passato pare che non abbiano insegnato nulla .

Perché come è possibile fare affidamenti del genere che inevitabilmente portano a

pensare a situazioni non proprio limpide. Ma poi chi sono gli organizzatori? A

questo punto è meglio stendere un velo pietoso. Ma poi

veramente gli uffici non conoscono la normativa antimafia, oppure sono tutti

accondiscendenti e come mai?

Sono poi stupito dalle foto che girano sui social, postate dal solito consigliere

vanitoso che ama molto i selfie, che fotografa la commissione esaminatrice della

manifestazione e la pubblica sui social e non si rende conto dei danni che produce.

Tutti si sentono impuniti ma questa è la debolezza più grande è il più grosso degli

errori ce si può commettere.

Leggere poi la comunicazione fatta dal Sindaco sul suo canale social che

pubblicizza un avviso pubblico per assunzione di lavoratori stagionali nella ditta che

gestisce il servizio N.U., quando poi i giochi già erano fatti con assunzioni di amici ed

amici degli amici, è una vera e propria presa per i fondelli ai cittadini bisognosi di

lavoro; ma cosa c’entrava in questo il Sindaco? Chi sa cosa voleva dimostrare?

Forse trasparenza? Per non parlare poi delle assunzioni fatte dalla società

Municipia, cose assurde che qualcuno fan con disinvoltura sconcertante nel silenzio totale; e i consiglieri di opposizione continuano nella loro latitanza, solo qualcuno si pavoneggia su questioni insignificanti, probabilmente conviene a tutti andare avanti in questo modo, perché poi la storia dei gettoni di presenza mette tutti d’accordo. Non venissero a dire che

le commissioni lavorano e producono, perché sarebbe interessante vedere in 14

mesi di attività cosa abbiano prodotto, solo soldi dei cittadini sprecati. Si parla

sempre di mancanza di soldi eppure i soldi per la politica ci sono sempre, ma in un

comune in dissesto finanziario come il comune di Marano sembra che il costo della

politica, facendo il rapporto costi – benefici sia veramente alto.

In conclusione gli amministratori attuali si stanno impegnando veramente tanto

per fa in modo, considerate tutte le questioni attenzionate, che arrivi a Marano

una nuova commissione di accesso agli atti, le premesse ci sono tutte.

Un cittadino maranese













