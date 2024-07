Israele giura vendetta al Libano, mondo con il fiato sospeso

23 Visite

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha giurato di «colpire duramente il nemico» dopo che il lancio di razzi dal Libano ha ucciso 12 giovani sulle alture del Golan, annesse a Israele, e ha nuovamente sollevato il timore che la guerra a Gaza si estenda. L’Iran ha avvertito Israele che qualsiasi nuova «avventura» militare in Libano potrebbe portare a «conseguenze impreviste». Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato il lancio di razzi e ha invitato tutte le parti a «esercitare la massima moderazione». L’esercito israeliano lo ha definito «l’attacco più letale contro i civili israeliani» dall’attacco del 7 ottobre che ha dato inizio alla guerra a Gaza e ha innescato regolari scambi di fuoco oltre il confine libanese. Israele ha accusato il movimento libanese Hezbollah di aver lanciato un razzo iraniano Falaq-1, ma il gruppo sostenuto dall’Iran – che ha regolarmente preso di mira le postazioni militari israeliane – ha dichiarato di non avere «alcun legame» con l’incidente. Tuttavia, ha dichiarato di aver lanciato un razzo di questo tipo sabato verso un obiettivo militare israeliano nel Golan. Il lancio di razzi a Majdal Shams, la cui popolazione è composta da drusi di lingua araba, ha spinto il Primo Ministro Benjamin Netanyahu a rientrare in anticipo dagli Stati Uniti. Al suo arrivo ha partecipato immediatamente a una riunione del gabinetto di sicurezza, ha dichiarato il suo ufficio. Ha detto che «Hezbollah pagherà un prezzo pesante» per l’attacco, «un prezzo che non ha mai pagato prima». In previsione della rappresaglia israeliana, Hezbollah ha evacuato diverse posizioni vicino al confine e nel Libano orientale, ha dichiarato una fonte vicina al gruppo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews