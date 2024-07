Licola, il racconto: ieri abbiamo salvato due ragazzine che non riuscivano a tornare a riva

37 Visite

Gentile direttore, il fatto che le racconto è accaduto ieri, verso le 14:30 circa. Nel mentre trascorrevo una giornata di mare al lido Hawaii di Licola, mi sono accorto che c’erano 2 ragazzine di circa 15 anni che chiedevano aiuto e che non riuscivano più a ritornare a riva, nonostante le onde alte e agitate, mi sono subito precipitato per soccorrerle, con molta difficoltà sono riuscito a raggiungerle, a seguire e intervenuto anche il padre e un bagnino, e cercavamo di riportare le ragazze a riva, ma le onde alte non ci permettevano di sopraggiungere in avanti. Infatti vista l’estrema difficoltà si è reso utile creare una catena umana che ci è stato di aiuto al fine di ritornare a riva sani e salvi. Il tutto è documentato da un video fatto e pubblicato sui social dalle persone presenti.

Stefano Esposito













