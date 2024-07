La voce del cittadino. MARANO, DUE MINUTI PER CAMBIARE SPICCIOLI E FARE IL TICKET SOSTA E MI HANNO SUBITO MULTATO. NON SE NE PUO’ PIU’

Gentile direttore, mi rivolgo a lei nella speranza che possa diffondere questa mia testimonianza. Ieri mi è stata fatta una multa per parcheggio all’esterno della posta centrale di Marano. Tutto ciò accadeva mentre ero a cambiare gli spiccioli al bar poco distante e facevo la fila per pagare il ticket. La multa, che ho già pagato, è datata ore 19.23. Io alle 19.23 ero in fila (avevo due persone davanti) a fare il grattino che riporta ore 19.25. Stamattina sono andata a fare le mie rimostranze al comando dei vigili. Gli agenti mi hanno detto che la regola è questa. Mi chiedo, dunque: bisogna andare al parcheggio già muniti di spiccioli? Questa città, a mio avviso, è davvero in mano a degli incompetenti.